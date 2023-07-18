Технологии 18 июля 2023, 18:42 SuperJob: почти четверть россиян не готовы ради работы отказаться от использования iPhone

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Почти четверть россиян, а именно 22%, заявили, что не будет менять смартфон фирмы Apple на другие ради работы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

Большинство из тех, кто готов отказаться от работы, лишь бы не расставаться с любимым гаджетом, были моложе 34 лет.

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Менее принципиальны в вопросе марки телефона мужчины. Они готовы поменять iPhone на другой гаджет, если это нужно для устройства на работу или чтобы ее не потерять.

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