Суды в России начали использовать искусственный интеллект

Суды в России начали привлекать искусственный интеллект (ИИ) для экономии времени судей. Эксперимент стартовал в Белгородской области, сообщила газета «Известия».

Пока такая система используется только для подготовки документов и проверки реквизитов для формирования судебных приказов по взысканию денежных средств. Проект, как отмечают эксперты, поможет облегчить бюрократическую работу, сэкономить бюджетные средства, а также снизить возможность ошибки работника. Речь идет о роботизации процессов, считает президента и CEO компании «ВС Лаб» Дмитрий Васильев. А «сильный искусственный интеллект», по его мнению, появится, когда система сможет самостоятельно распознавать себя.

При этом, как подчеркивают эксперты, использовать ИИ для спорных правоотношений не получится. Дело в том, что во многих делах, особенно уголовных тли семейных, присутствует иррациональная составляющая.

Системе вряд ли позволят даже предлагать решения: в подобных вопросах люди готовы доверять другим людям, но не компьютеру, считает член правления «Экопси Текнолоджис» Юрий Шатров.

Роботы заменят врачей в ближайшем будущем, но только в рутинной работе, считает академик РАН, заслуженный врач РФ, президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг. Искусственный интеллект заменит механическую работу медиков, чем сэкономит для них время.