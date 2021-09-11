Суд разрешил Epic Games пользоваться платежными системами в игре Fortnite

Калифорнийский суд решил, что компания Apple не имеет права запрещать разработчикам Epic Games размещать внутри игр ссылки на альтернативные платежные системы. Постановление вступит в силу через 90 дней, если не будет обжаловано до 9 декабря.

Как сообщил The Verge, в отдельном решении суд подтвердил, что Epic Games нарушила свой контракт с Apple, когда внедрила альтернативную платежную систему в Fortnite. В результате Epic должна выплачивать Apple 30% всей выручки, полученной через систему с момента ее внедрения. Это более 3,5 миллионов долларов.

Судья Гонсалес Роджерс признал, что не может «сделать вывод, что Apple является монополистом ни в соответствии с федеральным, ни в соответствии с антимонопольным законодательством штата». И все-таки разбирательство показало, что компания ведет антиконкурентную политику.

В Apple назвали это решение победой.

«Сегодня суд подтвердил то, что мы знали с самого начала: App Store не нарушает антимонопольное законодательство», — сказал представитель компании.

Генеральный директор Epic Тим Суини выразил разочарование по поводу суда.

«Сегодняшнее решение не является победой ни для разработчиков, ни для потребителей. Epic борется за честную конкуренцию среди способов оплаты для миллиарда потребителей», — сообщил Суини.

Он добавил, что Epic Games планирует подать апелляцию.

Компания Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google в августе прошлого года из-за удаления Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Разработчики позволили юзерам покупать валюту и прочие товары напрямую внутри игры.