Компания Match Group, владеющая сервисами для онлайн-знакомств Tinder, Match и OkCupid, подала в суд с жалобой на угрозы удаления своих приложений из магазина приложений для гаджетов на Android. Компания отказалась оплачивать комиссию 30% от каждой транзакции, проведенной через Google Pay. Об этом говорится в сообщении издания TechCrunch.

В поданном иске Match Group обвинила интернет-гиганта в нарушении антимонопольного законодательства, так как все платежи пользователей приложений Google требует проводить через свою систему, каждый раз забирая 30% комиссии.

«Десять лет назад Match Group была партнером Google. Теперь мы его заложники. Google заманил разработчиков приложений на свою платформу, заверив, что мы можем предложить пользователям выбор способа оплаты услуг, которые они хотят», — говорится в заявлении компании.

По словам авторов иска, после монополизации рынка и распространения приложений для Android корпорация запретила все альтернативные способы обработки платежей.

Исполнительный директор Match Group Шар Дубей отметила, что компания решила добиваться справедливости через суд после угроз от представителей Google, что приложения могут вообще исчезнуть из магазина.

«Они делают вид, что разработчики могут успешно работать с пользователями Android иным способом, помимо Google Play», — привела слова руководителя Match Group газета «Известия».

В корпорации заявили, что запустили пилотную программу, через которую владельцы приложений могут предлагать альтернативные способы оплаты наряду с уже установленной системой. Но пока единственным участником этого проекта стал стриминговый сервис Spotify. При этом параллельно Google объявил о планах по борьбе с приложениями, которые обходят его платежные системы. После 1 июня они исчезнут из магазина.