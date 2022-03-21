Суд Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram

Работу российского мессенджера Telegram решили не прекращать в Бразилии. Решение о блокировке приложения отозвал судья Федерального верховного суда страны.

«Принимая во внимание факт исполнения в полной мере предписаний от 17 марта 2022 года и 19 марта 2022 года, отзываю решение о полной и всеобъемлющей блокировке работы Telegram в Бразилии», — привел телеканал Globo цитату из решения судьи.

Ранее суд Бразилии дал Telegram сутки на выполнение определенных требований, которые предотвратят блокировку приложения в стране. Как заявил федеральный верховный судья (STF) Александр де Мораес, Telegram выполнил часть судебных предписаний, но администрации мессенджера необходимо реализовать их полностью. Речь шла об удалении сообщений с дезинформацией и борьбе с распространением фейковых новостей.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров попросил Верховный суд Бразилии отложить блокировку мессенджера. Он подчеркнул, что десятки миллионов бразильцев пользуются российским приложением для общения с близкими и коллегами.