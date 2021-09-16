Маневренность и авионика российского истребителя Су-35 превосходят характеристики французского Rafale. В случае воздушного боя победа была бы на стороне российской техники, заявил южноафриканский журнал Ultimate Defence.

По словам экспертов издания, маневренность Су-35 превосходит показатели Rafale, у которого маневренность не является преимуществом. Еще российский истребитель оснащен уникальной бортовой радиолокационной станцией Н035 «Ирбис». Специалисты называют это оборудование самым мощным среди существующих.

Авторы материала уточнили, что благодаря «Ирбису» истребитель может обнаружить цель на расстоянии до 400 километров. Французский самолет Су-35 смог бы распознать на расстоянии около 270 километров. При этом Rafale смог бы обнаружить российский истребитель на расстоянии 120 километров.

Журналисты заключили, что в бою пилот Су-35 первым зафиксирует вражеский истребитель и откроет огонь на поражение. В итоге одержать победу в сражении удастся именно российской технике. Эксперты подчеркнули, что Су-35 может одновременно отслеживать до 30 воздушных целей и стрелять по восьми из них.