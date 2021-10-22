Стыковка корабля «Прогресс МС-17» к модулю «Наука» прошла на МКС

Грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-17», в ночь на четверг отстыковавшийся от малого исследовательского модуля «Поиск», причалил к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Об этом сообщил Роскосмос.

Проведя больше суток в автономном полете, 22 октября в 07:21:07 по московскому времени он «Прогресс МС-17» — прим. ред.) в штатном режиме пристыковался к многоцелевому лабораторному модулю «Наука»», — сказано в сообщении организации.

«Прогресс МС-17» таким образом стал первым грузовым кораблем, пристыковавшимся к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». До этого только пилотируемый корабль «Союз МС-18» причаливал к нему.

После расстыковки 21 октября «Прогресс МС-17» сделал отход от станции и завис в ожидании расчетных баллистических условий. Автономный полет «Прогресса» длился более суток.

Перестыковка нужна была для подготовки модуля «Наука» к приему нового узлового модуля «Причал». «Прогресс МС-17» должен совсем покинуть Международную космическую станцию и сойти с орбиты прямо перед запуском транспортного корабля-модуля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем в ноябре.