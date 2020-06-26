Студия Лебедева: некоторые дизайны создавала нейросеть

Уточняется, что проект долгое время скрывался, поэтому работы нейросети выдавали за удаленного сотрудника — Николая Иронова.

«Это позволило избежать утечек и получать объективную обратную связь, не подверженную влиянию предрассудков о генеративном дизайне», — говорится в сообщении.

В число клиентов, для которых Иронов создал логотипы, входят блогеры Руслан Усачев и Юрий Хованский.