    26 июня 2020, 14:07

    Студия Лебедева: некоторые дизайны создавала нейросеть

    Дарья Морозова

    Искусственный интеллект, который способен создавать уникальные логотипы, был разработан в студии дизайна Артемия Лебедева. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на сайт студии.

    Уточняется, что проект долгое время скрывался, поэтому работы нейросети выдавали за удаленного сотрудника — Николая Иронова.

    «Это позволило избежать утечек и получать объективную обратную связь, не подверженную влиянию предрассудков о генеративном дизайне», — говорится в сообщении.

    В число клиентов, для которых Иронов создал логотипы, входят блогеры Руслан Усачев и Юрий Хованский.