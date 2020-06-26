26 июня 2020, 14:07
Студия Лебедева: некоторые дизайны создавала нейросеть
Искусственный интеллект, который способен создавать уникальные логотипы, был разработан в студии дизайна Артемия Лебедева. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на сайт студии.
Уточняется, что проект долгое время скрывался, поэтому работы нейросети выдавали за удаленного сотрудника — Николая Иронова.
«Это позволило избежать утечек и получать объективную обратную связь, не подверженную влиянию предрассудков о генеративном дизайне», — говорится в сообщении.
В число клиентов, для которых Иронов создал логотипы, входят блогеры Руслан Усачев и Юрий Хованский.