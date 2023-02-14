Технологии 14 февраля 2023, 18:19 Строительство завода по производству промышленных роботов-манипуляторов стартовало в Челябинске

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Строительство предприятия по производству промышленных роботов-манипуляторов началось в Челябинске. Будущий завод сможет производить до 600 таких роботов в год, сообщил сайт «МАНГАЗЕЯ».

По данным сайта «Политика сегодня», один робот-манипулятор способен заменить труд восьми рабочих. Специалисты будут их использовать для перемещения тяжелых и опасных заготовок.

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Отмечается, что введение завода в эксплуатацию запланировано на начало 2024 года.

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