Строительство третьей очереди космодрома Восточный начнется в 2022 году

Стартовый комплекс для перспективной ракеты-носителя сверхтяжелого класса начнут строить в 2022 году. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Согласно презентации, которую представил Рогозин, «создание стартового комплекса космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса» намечено на 2022–2028 годы. По словам главы госкорпорации, предметное проектирование третьей очереди Восточного уже началось. Об этом сообщил «Интерфакс».

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Рогозин рассказал, что технический комплекс Восточного станет универсальным и после достройки сможет использоваться для монтажа ракет различных классов.

«Если вы сравните с Байконуром, где каждый стартовый комплекс находится на огромной территории, до 40 километров расстояние между ними, то здесь все будет компактно», — отметил руководитель Роскосмоса.

Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты запланировано на 2028 год. Ракету строят на основе блоков ракеты-носителя «Союз-5». Ее грузоподъемность составит 88 тонн, она будет обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Таким образом Россия сможет начать пилотируемые полеты к Луне.