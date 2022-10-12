Строительство мусоросортировочного комплекса начнется в Архангельской области в 2022 году | 360°

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Строительство мусоросортировочного комплекса начнется в Архангельской области в 2022 году

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Губернатор Архангельской области  Александр Цыбульский на полях Российского экологического форума (РЭФ) рассказал, как сегодня работает в регионе реформа обращения с ТКО.

«Мы, по сути, только начинаем выстраивать эту новую систему, но справедливости  ради надо отметить, что делаем это очень высокими темпами», — рассказал Цыбульский на полях РЭФ-2022.

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В прошлом году было принято решение о том, что на территории области должно быть построено три мусоросортировочных комплекса и семь полигонов в соответствии с новой территориальной схемой. На сегодняшний день заключены соответствующие концессионные соглашения, по одному из них в этом году уже начинается строительство такого мусоросортировочного комплекса.

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Полное интервью с Александром Цыбульским смотрите на видео.

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