Строительство четырех плавучих АЭС запустили в России | 360°

Технологии 29 октября 2022, 23:19 Строительство четырех плавучих АЭС запустили в России Россия построит четыре плавучие атомные электростанции Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Новые электростанции начали делать в Китае. Там уже состоялась закладка первого из четырех корпуса плавучего энергоблока, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В связи с сжатыми сроками реализации проекта и высокой загрузкой отечественных судостроительных предприятий было принято решение об изготовлении корпусов для первых двух энергоблоков на китайской верфи.

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А в России уже изготавливают оборудование ядерной энергетической установки для всех четырех плавучих энергоблоков.

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Единственная в мире плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» начала работать на Чукотке в декабре 2019 года. ПАТЭС незаменима в условиях Крайнего севера и других труднодоступных местах.

Ранее стало известно, что три проекта в Дагестане и один в Архангельске по созданию новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами получат поддержку от государства в виде субсидий. Мощность заводов составит 1 млн тонн.