Стрим Death Stranding посмотрели более 110 тысяч зрителей

Компания Sony за несколько часов до выхода игры Хидэо Кодзимы сняла эмбарго на трансляции Death Stranding. На Твиче за стримом следили более 110 тысяч зрителей, за два часа она попала в топ-5 самых популярных игр.

Десятки часов игры не для всех. Death Stranding — повод для разногласий Подробнее

Самыми популярными каналами по данным CyberSports стали Fextralife (20 тысяч зрителей), Hanryang1125 (15,5 тысяч зрителей) и WELOVEGAMES (11 тысяч зрителей).

В трансляции Countdown to Death Stranding с отсчетом принял участие Хидэо Кодзима. Помимо создателя игры в стриме приняли участие Норман Ридус и Линдси Вагнер, сыгравшая Бриджет, президента «Соединенных Городов Америки». Ведущий Джефф Кейли пообщался Троем Бэйкером и Томми Эрл Дженкинсом. Трансляцию посмотрели на YouTube 32 тысячи пользователей.

Игра Death Stranding стала первым проект Кодзимы в качестве независимого геймдизайнера. На PlayStation 4 ни выйдет 8 ноября, на ПК — летом 2020 года. Это action с открытым миром, «полном сверхъестественной научной фантастики», который можно пройти за 40-70 часов.