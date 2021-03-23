Страх перед 5G среди россиян объяснили

Жители России опасаются сетей пятого поколения (5G), поскольку не знают принципов работы. Россиян в этом вопросе нужно просвещать. Такое мнение выразил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов.

«Россияне опасаются того, чего не знают и чего им никто не хочет объяснить. Сейчас в Youtube есть множество роликов, включая довольно свежие, которые на основе жонглирования фактами и уверенного пересказа полностью антинаучных теорий убеждают аудиторию во вреде 5G», — заявил Сиволюбов. Его процитировало РИА «Новости».

Зато роликов, разъясняющих важность и полезность 5G, почти нет. В итоге многие запомнили из некачественных видео про вред 5G, а «про пользу — практически нет».

Эксперт считает, что нужно вести планомерную работу и рассказать россиянам о работе сетей пятого поколения. Также нужно демонстрировать примеры из практики использования 5G для решения социальных и экономических вопросов.

Жители Екатеринбурга почти неделю протестовали против установки вышки 5G. Одна из недовольных заявила, что вышка распространяет вредные волны.