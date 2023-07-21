Технологии 21 июля 2023, 02:09 Stories от Telegram. Как подключить новую функцию Функция Stories в Telegram пока доступна только пользователям с подпиской Premium РИА «Новости»

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Мессенджер Telegram запустил функцию Stories. Пока воспользоваться нововведением могут только пользователи с премиум-аккаунтом. Принцип работы новой функции рассказали в Telegram-канале «Telegram info».

В этом месяце загружать Stories смогут только пользователям с подпиской Telegram Premium.

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Максимальное количество историй, которые может загружать пользователь в сутки, — 100 штук. Реакции на эти публикации придут их автору в личные сообщения.

Для того, чтобы начать пользоваться Stories от Telegram, нужно обновить мессенджер. Пользователи смартфонов на базе Android могут сделать это в Google Play, или скачав APK с официального сайта или верифицированного канала.

Пользователи девайсов на базе iOS могу скачать или обновить уже установленное приложение Telegram в App Store.

Пользователи desktop-версии приложения могут обновить его на официальном сайте или с GitHub.

О появлении новой функции в мессенджере основатель Telegram Павел Дуров сообщал в конце июня. Он отмечал, что у пользователей будет возможность определять, кто сможет просматривать каждую из списка историй. Это могут быть все контакты, несколько избранных или же список близких друзей.