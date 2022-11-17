17 ноября 2022, 21:14
Столичным рекламодателям рассказали, как улучшить геотаргетинг
Медиахолдинг Mayer презентовал рекламные баннеры на крышах такси
Столичные предприниматели ищут новые эффективные способы рекламы. Представители медиахолдинга Mayer предложили размещать рекламные сообщения на крышах автомобилей такси.
Сотрудники компании рассказали — они знают, что москвичи и гости столицы привыкли к обилию рекламы. Ее видят на фасадах зданий, в смартфонах и даже на ростовых куклах. Исходя из этого клиентам предложили новинку — рекламные сообщения, которые путешествуют по городу вместе за потенциальной целевой аудиторией. Речь идет о мультимедийных баннерах на крышах автомобилей такси. В медиахолдинге заявили, что такой подход позволит найти контакт с потенциальным потребителем даже в закоулках Москвы — локациях, в которых нет привычных форматов наружной рекламы.
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«Автомобили будут перемещаться по самому центру столицы. Это и Садовое кольцо, и третье транспортное кольцо. Но самое ключевое — это технологичность этого продукта», — рассказал гендиректор медиахолдинга Константин Майор.
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По его словам, такой подход заметно улучшает геотаргетинг. Более того — общаясь с аудиторией с экрана мультимедийного баннера, рекламодатель не портит внешний облик центра столицы. Напротив: он подчеркивает современность города. Помимо локализации у нового формата есть и еще одно преимущество. Такое сообщение увидит большое количество людей из числа целевой аудитории и потенциальных клиентов.
«Охват такой новой digital-технологичной рекламы составляет более двух миллиардов рекламных показов в месяц. При этом суточные показатели достигают 60 миллионов единиц», — отметил Майор.
Глава компании подчеркнул, что мультимедийные баннеры на такси подчеркнут образ рекламодателя как знатока трендов и новинок. Майор назвал продукт современным видом медиа, который открывает новые возможности для рекламодателей. Сейчас подобные экраны установлены на тысяче курсирующих по Москве такси. В планах медиахолдинга — за год удвоить их количество.
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