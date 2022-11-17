Эксклюзив 17 ноября 2022, 21:14 Столичным рекламодателям рассказали, как улучшить геотаргетинг Медиахолдинг Mayer презентовал рекламные баннеры на крышах такси

Читать 360tv в

Столичные предприниматели ищут новые эффективные способы рекламы. Представители медиахолдинга Mayer предложили размещать рекламные сообщения на крышах автомобилей такси.

Сотрудники компании рассказали — они знают, что москвичи и гости столицы привыкли к обилию рекламы. Ее видят на фасадах зданий, в смартфонах и даже на ростовых куклах. Исходя из этого клиентам предложили новинку — рекламные сообщения, которые путешествуют по городу вместе за потенциальной целевой аудиторией. Речь идет о мультимедийных баннерах на крышах автомобилей такси. В медиахолдинге заявили, что такой подход позволит найти контакт с потенциальным потребителем даже в закоулках Москвы — локациях, в которых нет привычных форматов наружной рекламы.

Реклама

«Автомобили будут перемещаться по самому центру столицы. Это и Садовое кольцо, и третье транспортное кольцо. Но самое ключевое — это технологичность этого продукта», — рассказал гендиректор медиахолдинга Константин Майор.

Реклама

По его словам, такой подход заметно улучшает геотаргетинг. Более того — общаясь с аудиторией с экрана мультимедийного баннера, рекламодатель не портит внешний облик центра столицы. Напротив: он подчеркивает современность города. Помимо локализации у нового формата есть и еще одно преимущество. Такое сообщение увидит большое количество людей из числа целевой аудитории и потенциальных клиентов.

«Охват такой новой digital-технологичной рекламы составляет более двух миллиардов рекламных показов в месяц. При этом суточные показатели достигают 60 миллионов единиц», — отметил Майор.

Глава компании подчеркнул, что мультимедийные баннеры на такси подчеркнут образ рекламодателя как знатока трендов и новинок. Майор назвал продукт современным видом медиа, который открывает новые возможности для рекламодателей. Сейчас подобные экраны установлены на тысяче курсирующих по Москве такси. В планах медиахолдинга — за год удвоить их количество.