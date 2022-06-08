Столичные предприятия представили технологии экологического развития на ежегодной конференции правительства Москвы

В Москве состоялась Экологическая конференция, на которой специалисты поделились успешным опытом уменьшения нагрузки на природу. Среди них — внедрение электробусов и модернизация промышленности. Один из примеров — столичный НПЗ, применяющий лучшие практики для защиты экологии.

В Москве прошла ежегодная Экологическая конференция, организованная департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Она приурочена ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Участники познакомились с аватаром московской природы, очутились в трехмерном пространстве и погуляли по иммерсивному цифровому лесу.

Экологи, промышленники и представители хозяйства столицы побеседовали об инновационных подходах и поделились друг с другом успешными кейсами уменьшения нагрузки на природу города.

Автор фото: Владимир Антропов

Среди реализованных проектов — появление на улицах электробусов, модернизация промышленности, а также инновационные решения в области интеллектуальной системы управления потоками транспорта. Другие успешные программы — высокоточная онлайн-система экологического мониторинга, вакуумные машины для уборки города и использование данных дистанционного зондирования.

Московский нефтеперерабатывающий завод представил свои достижения во время экспертного диалога «Переход на наилучшие доступные технологии». Благодаря им менее чем за 10 лет сократилось воздействие на природу в четыре раза.

Их программа экологической модернизации вобрала в себя более 40 проверенных технологий. Они используются в комплексе переработке нефти «Евро+», который запустили в 2020 году вместо устаревших установок. Новейшие технологии также используют в комплексе биологических очистных сооружений «Биосфера», которые фильтруют до 99,9% сточных вод. На самом предприятии работает автоматизированная система мониторинга воздуха.

По словам руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского, Московский нефтеперерабатывающий завод продолжает модернизацию, а ее результаты уже заметны.

«Когда реконструкция закончится, мы получим на территории крупного столичного мегаполиса одно из самых современных в мире производств, которое с экологической точки зрения будет стремиться к нейтральности, воздействие будет минимизировано», — рассказал Кульбачевский.