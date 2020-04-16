Столичные пользователи Skylink на дачах стали потреблять на 84% больше интернет-трафика

Москва — Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, отметил рост потребления интернет-трафика пользователями Skylink в столичном регионе. На неделе с 30 марта по 3 апреля им понадобилось 143 Пб интернета.

Это на 84% превышает объем потребления в первую неделю марта — время до начала периода самоизоляции. Услуги интернета под брендом Skylink доступны в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Тверской и Новгородской областях.

Москвичи начали уезжать на дачи во второй половине марта. Именно столичные пользователи Skylink стали лидерами по темпам роста интернет-трафика: количество скачанных ими гигабайтов выросло на 84% по сравнению с первой неделей марта.

С введением новых мер по профилактике коронавируса (30 марта) оператор наблюдает пиковый прирост абонентов в области — количество интернет-трафика увеличилось на 36% по сравнению с предыдущей неделей. Тогда как в первой половине марта прирост составлял не более 13%. Интересно, что по среднему количеству интернет-трафика на одного пользователя жителям московского региона понадобилось всего 33 Гб на клиента.

Самыми качающими в последнюю неделю марта оказались жители поселка городского типа Нахабино в Красногорском районе, деревни Федорцово и СНТ «Источник» в Сергиево-Посадском районе, а также в городе Зарайске. Количество заявок на подключение к скоростному мобильному интернету Skylink в столичном регионе остается стабильно высоким. В последнюю неделю марта число желающих подключиться в восемь раз превышало аналогичный показатель в начале месяца.

Tele2 — единственный сотовый оператор в России, который использует диапазон частот 450 МГц для расширения зоны покрытия сети LTE. С помощью фирменных роутеров пользователи Skylink получают доступ к скоростному мобильному интернету даже в самых отдаленных районах — в дачных и коттеджных поселках, которые стали идеальным местом для соблюдения условий самоизоляции. Радиус действия базовой станции, работающей в диапазоне 450 МГц, достигает 20 километров. Это более чем в 10 раз превышает возможности оборудования, поддерживающего стандарт LTE на частотах 2600 МГц. При этом Wi-Fi-роутеры Skylink обеспечивают доступ к быстрому мобильному интернету Tele2 на всех диапазонах частот (450 МГц, 800 МГц, 1800 МГц, 2600 МГц) в зависимости от места пребывания пользователя.