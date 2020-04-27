Столичные абоненты Tele2 возвращаются в домашние регионы

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, зафиксировал рост интернет-трафика столичных абонентов в домашних регионах. Особенно заметен прирост дата-трафика в Центральной России: с 10 марта по 19 апреля объем переданных москвичами данных увеличился в гостевой сети на 166%. Доля столичных пользователей в регионе составила 44% от общего числа роумеров.

С введением в Москве и области карантинных мероприятий и массового перехода компаний на удаленную работу жители возвращаются в домашние регионы. Самым популярным направлением для столичных абонентов стала Центральная Россия — за период с 10 марта по 19 апреля количество столичных гостей здесь выросло в 2,2 раза. При этом совокупное число роумеров увеличилось на 35%.

С помощью технологий big data Tele2 проанализировала потребление интернет-трафика жителями столицы в семи областях Центральной России. Для исследования data scientists компании выбрали следующие районы: Тверскую, Калужскую, Владимирскую, Костромскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области.

Тверь и Владимир стали самыми комфортными локациями для организации самоизоляции москвичей — прирост числа столичных абонентов в этих регионах составил 122%. На второй строчке оказалась Тульская область — здесь число гостей из Москвы и области увеличилось на 116%. Это значение превысило показатели Калужской области всего на 1 процентный пункт (115%). В Смоленской и Рязанской областях 19 апреля оказалось в два раза больше столичных абонентов, чем за день до объявления пандемии (10 марта). Замыкают рейтинг города и поселки в окрестностях Костромы — здесь прирост роумеров Московского региона составил всего 37%.

На фоне миграции трафика Tele2 смогла ускорить темпы строительства технической инфраструктуры и продолжить масштабные работы по модернизации сети в московском регионе. Так, в марте Tele2 обеспечила качественное покрытие крупных инфраструктурных объектов — значимым проектом оператора в столице стал аэропорт Шереметьево. После возобновления авиационного сообщения indoor-сеть Tele2 будет доступна посетителям международного терминала С, площадь которого составляет 127 тысяч квадратных метров.

«В период пандемии абоненты Tele2 во всех регионах присутствия оператора продолжают получать качественный и стабильный сервис, в первую очередь благодаря круглосуточной работе наших технических специалистов. Мы мониторим ситуацию в режиме 24/7, оперативно реагируя на любые, даже незначительные сбои в работе сети. Новые реалии не стали для нас чем-то необычным — дополнительные нагрузки на сеть мы фиксируем каждый год, в период новогодних праздников. Важно отметить, что перераспределение нагрузок и отток столичных абонентов в домашние регионы позволяет нам ускорить темпы строительства — сегодня мы модернизируем более 155 базовых станций в неделю, что соответствует темпам строительства инфраструктуры во время выхода оператора в Москву», — рассказал технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Крушинин.