Стив Возняк назвал Россию особенной. Он предложил студентам ему писать

Соучредитель Apple Стив Возняк на просветительском марафоне «Новое знание» предложил русским студентам общаться. Он заявил, что поддерживает обучение в некоторых школах России и вкладывает деньги в отечественных предпринимателей.

Возняк подчеркнул, что российские студенты для него очень важны. Слова соучредителя Apple привел «Царьград».

В ответ на приглашение студента из Ульяновска Наиля посетить его конференцию бизнесмен предложил общаться через систему сообщений на его сайте.

«Через мой веб-сайт вы можете начать со мной общаться, я очень рад поговорить с молодежью и студентами — больше, чем с любой другой группой. У них есть та самая интеллектуальная свобода, которая нам так важна. Вы мне очень важны», — сказал Возняк.

Россию он назвал особенной для себя страной и напомнил о спонсорстве первых видеомостов между рок-музыкантами США и России в период холодной войны.

«Обычные американцы общались с обычными россиянами, так просто. Мы совсем не были врагами, несмотря на всю пропаганду правительств, лидеров. Тогда я подумал: господи, надо больше общаться», — привел его слова ТАСС.

На форуме «Новое знание» по приглашению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова выступил миллиардер Илон Маск. Он указал на важность за выстраивание отношении между США и Россией.