Стиральную машину для использования в космосе создадут в России | 360°

Технологии 29 сентября 2022, 03:37 Поделиться Telegram

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Viber Стиральную машину для использования в космосе создадут в России АО «НИИхиммаш» создаст стиральную машину для использования в космосе Unsplash

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В будущем у космонавтов может появиться возможность чистить грязную одежду прямо на МКС. Для этого специалисты АО «НИИхиммаш» начали работать над созданием стиральной машины, способной работать в условиях космоса.

«Работы по разработке средств помывки и стиральной машины находятся в начальной стадии и проводятся в инициативном порядке. Изготовлены прототипы узлов системы регенерации», — сообщили ТАСС в АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения».

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Сейчас ученые проводят конструкторско-доводочные испытания макетов. При поступлении финансирования они перейдут к полноценным опытно-конструкторским работам. Их проведут при участии потенциального заказчика — РКК «Энергия».

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Начать создание космического комплекса санитарно-гигиенического обеспечения решили в 2021 году. Разработчики должны сделать оборудование для мытья лица, головы и тела, а также машину для стирки и санитарной обработки одежды.

АО «НИИхиммаш» занимается созданием систем жизнеобеспечения космонавтов. Также институт разрабатывает оборудование для химической и нефтехимической промышленности.

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