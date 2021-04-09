Стиральную машинку для АirРоds показали на краудфандинг-площадке

На краудфандинг-площадке Kickstarter показали необычный гаджет. Владельцам наушников предложили отмыть их в специально созданной стиральной машинке.

Устройство Cardlax EarBuds Washer предназначено для TWS-наушников, в том числе подходит для AirPods. У машинки белый квадратный корпус. Она чистит предметы вращающейся щеткой, а также обрызгивает наушники чистящим средством. Остатки загрязнений убираются во вращающемся барабане.

«Совершенно новый подход к очистке вашей беспроводной стереосистемы. Сделает наушники красивыми и чистыми за считаные минуты», — обещают разработчики.

Создатели устройства заверили, что машинка подходит для стирки 99% всех существующих беспроводных наушников. Мыть в ней можно гаджеты от Apple, Bose, Samsung, Jabra, ECHO и многих других брендов.

Желающим купить стиральную машинку придется заплатить за нее 33 доллара, или примерно 2500 рублей. В розницу технику намерены продавать за 59 долларов (около 4500 рублей). Поставки Cardlax EarBuds Washer начнутся в июне 2021 года.