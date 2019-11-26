Steam лишился почти тысячи игр за сутки. Их удалили из-за махинаций авторов

Из онлайн-сервиса Steam за несколько часов исчезли сотни игр. Разработчики объясняют случившееся махинациями авторов со Steamworks. А пользователи надеются, что в итоге это приведет к распродаже.

Внимание на удаление игр обратили на Reddit. В социальной сети заметили, что они пропали из магазина Steam.

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«Valve (компания-разработчик компьютерных игр — прим. ред.) по-прежнему удаляет игры каждую секунду прямо сейчас», — говорится в публикации.

Автор поста предположил, что разработчик решил одним махом избавиться от проблемы жалоб на неработающие небольшие игры.

В Valve заявили, что удаление произошло не из-за жалоб, а по причине злоупотребления авторами Steamworks.

«Недавно выяснилось, что некоторые партнеры злоупотребляли определенными инструментами. Мы отправили уведомление по электронной почте всем, кого это коснулось», — отметил представитель компании.

Список удаленных приложений опубликован на сайте Steam Tools. За последние сутки в бан попали около тысячи игр. Последнее удаление произведено около шести часов назад. Пополнится ли список, неизвестно.