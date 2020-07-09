«Ставка Золотой орды»: в Telegram призвали Россию помочь в борьбе с налогом от Apple и Google

Вице-президент Telegram Илья Перекопский предложил России присоединиться к борьбе с налоговым сбором в 30% от Apple и Google. Он сравнил эту выплату со «ставкой Золотой орды».

«Сейчас в Европе идет активное обсуждение на эту тему, мы принимаем в нем активное участие. Мы хотели бы призвать Россию в этом прогрессивном движении», — заявил вице-президент Telegram на дискуссии с представителями IT-индустрии в Казани. Перекопский считает, что действия Apple и Google серьезно сдерживают развитие мировых IT-технологий, особенно это влияет на разработчиков из Восточной Европы.

Перекопский рассказал, что американские компании дешево покупают местные разработки и увозят их в Кремниевую долину.

«Они по дешевке покупают компании в Восточной Европе, увозят к себе программистов, поэтому IТ-индустрия развивается не так сильно, как хотелось бы», — пояснил он. Перекопский объяснил, что конкурировать в сфере технологий очень сложно.

Недавно в Telegram планировали создать игровую платформу, чтобы разработчики могли туда предоставлять свои приложения. Однако в Apple запретили это делать и пригрозили удалением Telegram из App Store.

«Получается аналогия: раньше была ставка Золотой орды, все привозили дань в Татарстан, а сейчас есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста — и все привозят дань туда», — сказал Перекопский.

Пост на ту же тему сделал и основатель Telegram Павел Дуров. Он объяснил, что своими налогами Apple и Google уничтожают стартапы по всему миру.