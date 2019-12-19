    19 декабря 2019, 11:18

    Стационарная междугородная связь потеряла популярность в России

    Алена Макаренко

    Российские операторы связи терпят убытки. В 2018 году доходы от междугородных звонков со стационарных телефонов сократились практически в шесть раз, если сравнивать с 2010-м. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на данные Минкомсвязи.
    Стационарная междугородная связь потеряла популярность в России

    За 2018 год стоимость услуг междугородной связи составила 2,5 миллиарда рублей, а за 2010-й — 15,1 миллиарда рублей. За девять месяцев 2019 года доходы операторов связи составили 1,5 миллиарда рублей.

    Кроме того, соотечественники теперь меньше времени тратят на разговоры по домашнему телефону. Физические и юридические лица сократили длительность исходящих звонков с проводных телефонов. В 2010 году они говорили по телефону 216,9 миллиона часов, а в 2018-м — 142,6 миллиона часов. С января по сентябрь 2019 года на такие беседы ушло 111 миллионов часов.

    Все эти изменения в цифрах соответствуют основным тенденциям рынка, отметили в пресс-службе ведомства. Сейчас россияне пользуются современными видами коммуникаций, поэтому в прошлое уходит фиксированная связь, в частности междугородная фиксированная связь.