Стационарная междугородная связь потеряла популярность в России

За 2018 год стоимость услуг междугородной связи составила 2,5 миллиарда рублей, а за 2010-й — 15,1 миллиарда рублей. За девять месяцев 2019 года доходы операторов связи составили 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, соотечественники теперь меньше времени тратят на разговоры по домашнему телефону. Физические и юридические лица сократили длительность исходящих звонков с проводных телефонов. В 2010 году они говорили по телефону 216,9 миллиона часов, а в 2018-м — 142,6 миллиона часов. С января по сентябрь 2019 года на такие беседы ушло 111 миллионов часов.

Все эти изменения в цифрах соответствуют основным тенденциям рынка, отметили в пресс-службе ведомства. Сейчас россияне пользуются современными видами коммуникаций, поэтому в прошлое уходит фиксированная связь, в частности междугородная фиксированная связь.