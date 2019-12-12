Старые iPhone неожиданно получили важное обновление iOS

Обновление системы получили смартфон Apple 2013 года выпуска и ранее. Этот программный апдейт оказался неожиданностью для владельцев устройств.

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Обновление iOS 12.4.4 предназначено только для линейки устаревших iPhone и iPad. Таким образом, свежее программное обеспечение актуально для iPhone 5s и 6, iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и 3. А еще оно теперь доступно для плеера iPod Touch 6. Обновление iOS включает в себя апдейты безопасности, строго рекомендованные производителем для установки.

Эксперты обратили внимание, что производитель так внезапно обновляет старые смартфоны и планшеты без актуальной ОС, только если обнаружены критические уязвимости. Практически всегда такие устройства больше не получают обновления. Однако для этих девайсов Apple сделала исключение. Причины этого неизвестны. Хотя еще в июне представители компании заявили, что iPhone 5s, iPhone 6 и некоторые другие смартфоны перестанут получать обновления.

Сейчас актуальными мобильными операционками в экосистеме Apple считаются iOS и iPadOS.