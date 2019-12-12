  • Старые iPhone неожиданно получили важное обновление iOS

    12 декабря 2019, 17:56

    Алена Макаренко

    Корпорация Apple выпустила обновление для старых iPhone. Свежее программное обеспечение стало доступно для устройств 2013 года, сообщил портал Gizchina.
    Старые iPhone неожиданно получили важное обновление iOS

    Обновление системы получили смартфон Apple 2013 года выпуска и ранее. Этот программный апдейт оказался неожиданностью для владельцев устройств.

    Превращение iPhone в iPod. Новое приложение возвращает в прошлое

    Подробнее

    Обновление iOS 12.4.4 предназначено только для линейки устаревших iPhone и iPad. Таким образом, свежее программное обеспечение актуально для iPhone 5s и 6, iPad Air первого поколения, iPad mini 2 и 3. А еще оно теперь доступно для плеера iPod Touch 6. Обновление iOS включает в себя апдейты безопасности, строго рекомендованные производителем для установки.

    Эксперты обратили внимание, что производитель так внезапно обновляет старые смартфоны и планшеты без актуальной ОС, только если обнаружены критические уязвимости. Практически всегда такие устройства больше не получают обновления. Однако для этих девайсов Apple сделала исключение. Причины этого неизвестны. Хотя еще в июне представители компании заявили, что iPhone 5s, iPhone 6 и некоторые другие смартфоны перестанут получать обновления.

    Сейчас актуальными мобильными операционками в экосистеме Apple считаются iOS и iPadOS.