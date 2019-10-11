Стартовал тест облегченной версии Playerunknown’s Battlegrounds для слабых ПК

Стала известна цена ПК-версии Red Dead Redemption 2 Подробнее

Первыми в нем приняли участие жители Таиланда. С 10 октября такая возможность появилась у жителей десятков стран в Европе и Азии.

Playerunknown’s Battlegrounds в лайт-версии требует такой же мощности компьютера, как игры 10-летней давности. По сути, PUBG Lite можно запускать на системах со встроенными видеокартами.

Минимально для игры потребуется процессор Core i3 2,4 Гц и видеокарта Intel HD Graphics 4000. Достаточно 4 гигабайт оперативной памяти. Столько же места потребуется и на жестком диске.

В качестве рекомендуемых разработчики озвучили следующие требования: процессор Core i5 2,8 Гц, видеокарта GeForce GTX 660 или Radeon HD 7870, ОЗУ 8 гигабайт и 4 гига на винчестере.

Playerunknown’s Battlegrounds — это многопользовательская игра в режиме реального времени. Вдохновением для разработчиков стал японский фильм «Королевская битва», который вышел на экраны в 2000 году.