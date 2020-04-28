В Роскосмосе назвали дату посадки российской станции на Луне

Первая в современной истории России автоматическая станция совершит посадку на Луну в середине октября 2021 года. Точная дата зависит от даты запуска и выбранного варианта полета.

Как сообщил Роскосмос, предполагается два маршрута: продолжительностью 5,5 суток либо 4,5 суток. Помимо этого на подготовительные операции на окололунной орбите потребуется около пяти дней.

«Таким образом, общее время с момента старта до посадки на Луне займет около 10 суток», — отмечается в сообщении.

На днях руководитель ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов рассказал, что первый запуск российского космического аппарата запланирован на 1 октября 2021.

Для приземления выбрали два участка, один основной, другой резервный. Оба они находятся в окрестности южного полюса спутника Земли. Чтобы миссия завершилась успешно — «Луне-25» нужно совершить посадку в одном из районов, в пределах эллипса 15 на 30 километров. Последний раз межпланетную станцию запускали в 1974 году.

Дональд Трамп 6 апреля подписал указ в поддержку освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В соответствии с этим документом, Америка идет против любых попыток оценивать космическое пространство как всеобщее достояние человечества. В Кремле на это заявили, что «приватизация космоса неприемлема».