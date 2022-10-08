Стало известно, у кого скоро перестанет работать WhatsApp | 360°

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Стало известно, у кого скоро перестанет работать WhatsApp

Основатель vvCube Ткаченко: в октябре на устаревших моделях перестанет работать WhatsApp

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До конца октября на некоторых моделях телефонов перестанет работать приложение WhatsApp. Это связано с устаревшей операционной системой, рассказал агентству «Прайм» основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

iPhone с операционной системой iOS 10 и 11 придется обновить до 12, а владельцы iPhone 5 и iPhone 5 °C вообще не смогут пользоваться мессенджером, так как для этих смартфонов нет актуальных обновлений.

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Устаревшая операционная система не может поддерживать современные способы передачи информации, пояснил Ткаченко. Постепенно будут отключать и другие устройство по мере устаревания ОС, считает специалист.

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«Технический аспект в том, что если нет технической возможности для передачи данных, то она даже может быть в каких-то моментах невозможна, а по закону даже запрещена», — отметил Ткаченко.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил об опасности WhatsApp, хакеры могут получить полный доступ к телефону пользователя. Однако киберспециалисты не советуют удалять приложение, достаточно переписываться в защищенных чатах и не переходить по незнакомым ссылкам.

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