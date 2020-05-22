Стало известно, сколько памяти нужно Android-смартфону в 2020 году

По данным издания, 16 Гб накопителя — объем неприемлемый, поскольку придется удалять одни приложения ради установки других. 32 Гб — это нормальный объем в том случае, если смартфон используется исключительно для потребление контента и как средство общения.

64 Гб — вариант для тех, кому важна камера с мультимедиа. 128 Гб — для активных пользователей камерой, а 256 Гб — минимум памяти, чтобы вообще о ней не думать.