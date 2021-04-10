Стало известно, откуда на МКС электричество

Международная космическая станция получает всю свою энергию от Солнца, которая собирается солнечными панелями. А когда МКС находится в тени Земли, станция питается от аккумуляторов, рассказал РИА «Новости» глава «Аэронет» НТИ Сергей Жуков.

Солнечные панели, которые собирают энергию, через фотоэффект дают на МКС электричество. Станция совершает оборот вокруг Земли за полтора часа, половину из этого времени она находится в тени. В этом случае она питается от аккумуляторных батарей, которые заряжают, когда станция находится под солнечным светом. Такие аккумуляторы нужно менять через каждые шесть-восемь лет. Сейчас ученые изучают возможность генерации энергии от солнечного света, отраженного от Земли.

Космонавты на станции могут пользоваться такими же приборами, как и земляне. На МКС есть бритвы на батарейках. А для стрижки есть машинка на батарейках, которая соединена шлангом с пылесосом, подключаемым к обычной электросети. На МКС есть интернет. На серверах на борту станции хранятся музыка и фильмы. Также на МКС есть велотренажер и беговые дорожки. Единственное, чего не хватает космонавтам, — это стиральная машина. Ее нет, потому что на МКС ограничен объем воды.

В пятницу на МКС прибыл космический корабль «Ю. А. Гагарин» с тремя российским космонавтами на борту. Корабль пристыковался к модулю «Рассвет» в автоматическом режиме.