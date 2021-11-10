Стало известно об угрозе для МКС из-за космического мусора

Китайский космический мусор может врезаться в Международную космическую станцию. Чтобы избежать аварии, российский Центр управления полетами вечером 10 ноября проведет маневр уклонения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

В августе в Роскосмосе рассказали, что на орбите Земли скопилось семь тысяч тонн космического мусора — это вес груженого 70-вагонного товарняка. По данным госкорпорации, контроль за всеми объектами размером более 10 сантиметров на земной орбите ведет автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях.

За траекториями движения космического мусора следят при помощи 36 телескопов в России, Армении и Бразилии. Международной космической станции постоянно приходится уклоняться от мусора. Этим вопросом занимаются специалисты с Земли.

Ранее в научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» предложили оснащать ракеты-носители, спутники и разгонные блоки системой, которая будет определять их место падения на Землю.