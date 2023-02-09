Технологии 09 февраля 2023, 18:51 Стало известно об опасениях российских производителей микроэлектроники

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Процесс развития отечественной микроэлектроники займет продолжительное время. О главных опасениях производителей в этой сфере рассказал вице-президент Ассоциации НП «ОПОРА» Максим Третьяков в беседе с НСН.

Основной страх отечественных производителей заключается в том, что при ослаблении санкций компании, нуждающиеся в микроэлектронике, вновь начнут импортировать свою продукцию. На фоне большого потока дешевого оборудования в страну те, кто вкладывался в российские альтернативы, потерпят неудачу.

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Третьяков отметил, что на развитие российской микроэлектроники потребуется от трех до пяти лет.

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