Стало известно о выходе романтической ролевой инди-игры Haven

В Сети уже появился трейлер, демонстрирующий сюжет и эстетику игры. Haven создана французской студией The Game Bakers. До этого она представила пользователям «стрелялку» Furi. Она воссоздана в эстетике японских ролевых игр. Геймер управляет партией из двух персонажей: парой по имени Ю и Кей. Герои оказались на неизведанной планете и пытаются построить на ней свою жизнь.

Одной из главных особенностей Haven являются интимные моменты между Ю и Кей, когда они вместе готовят еду, обсуждают события дня и проводят вместе время. Здесь отношения между персонажами переданы живо и натурально. Герои испытывают целый спектр эмоций в моменты скорби и радости.