Стало известно о возможной дате старта продаж iPhone 13 и AirPods 3

Поклонникам фирмы Apple раскрыли примерную дату начала продаж новых телефонов iPhone 13 и беспроводных наушников AirPods 3. Корпорация запустит рассылку с приглашениями на презентацию 7 сентября. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на iXBT.

По данным источников из Китая, конференция компании должна пройти 14 сентября. Предварительные заказы на новинки Apple могут начаться принимать с 17 сентября.

Предполагается, что реализация iPhone 13 Pro Max, а также моделей 13 Pro, 13 и 13 mini начнется 24 сентября.

Эксперты предполагают, что предварительные оценки дат могут быть верными. Ведь, судя по опыту прошлых лет, компания анонсировала свои продукты именно в это время.