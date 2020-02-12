Стало известно о шпионаже Huawei за пользователями

По их данным, компания встраивала в программы на своем телекоммуникационном оборудовании бэкдоры (алгоритмы для тайного доступа), которыми могла пользоваться, не ставя в известность местные власти и сотовых операторов.

По словам советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена, у США есть доказательства того, что Huawei и сейчас в состоянии получить доступ к конфиденциальной информации в системах, которые она обслуживает и поставляет за рубеж.

В мае 2019 года США внесли Huawei в черный список из-за подозрения в шпионаже. С тех пор американские власти выдавали компании временные разрешения на работу. Последнее из них должно завершиться на днях — оно было выдано 18 ноября 2019 года сроком на 90 дней.