facebook_pixel
    26 ноября 2021, 22:38

    Стало известно о планах Telegram запустить функцию распознавания текста на картинках

    Эксперт Лобушкин: анонсировал функцию распознавания текста на картинках в Telegram

    Анатолий Минкин

    Мессенджер Telegram на устройствах Apple начнет распознавать текст на картинках. Новая функция станет доступна в ближайшем обновлении. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Лобушкин.

    Стало известно о планах Telegram запустить функцию распознавания текста на картинках

    В качестве подтверждения своих слов он приложил видео, как будет работать приложение с новой функцией.

    Судя по видео, текст с картинок можно будет копировать и вставлять, чтобы отправить в виде сообщений.

    «Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота», — пообещал автор Telegram-канала.

    Георгий Лобушкин работал пресс-секретарем во «ВКонтакте» с 2012 по 2016 год. Тогда же он комментировал любые вопросы по делам, в которых участвовал создатель социальной сети, а впоследствии мессенджера Telegram Павел Дуров.