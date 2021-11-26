Стало известно о планах Telegram запустить функцию распознавания текста на картинках
Эксперт Лобушкин: анонсировал функцию распознавания текста на картинках в Telegram
Мессенджер Telegram на устройствах Apple начнет распознавать текст на картинках. Новая функция станет доступна в ближайшем обновлении. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший пресс-секретарь Павла Дурова Георгий Лобушкин.
В качестве подтверждения своих слов он приложил видео, как будет работать приложение с новой функцией.
Судя по видео, текст с картинок можно будет копировать и вставлять, чтобы отправить в виде сообщений.
«Теперь вы больше не будете испытывать стресс при получении очередного фото кредитной карты или скриншота», — пообещал автор Telegram-канала.
Георгий Лобушкин работал пресс-секретарем во «ВКонтакте» с 2012 по 2016 год. Тогда же он комментировал любые вопросы по делам, в которых участвовал создатель социальной сети, а впоследствии мессенджера Telegram Павел Дуров.