Стало известно о контрольной сборке корпуса ядерного суперреактора в России

Контрольная сборка самого мощного в мире в будущем многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР началась в России. Об этом объявил генеральный директор машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом» холдинга «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

«Сейчас корпус реактора находится на завершающей операции — идет контрольная сборка. В ходе этой операции окончательно проверяется достижение проектных геометрических параметров всех элементов и подтверждается работоспособность реактора», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Корпус создало предприятие холдинга завод «Атоммаш». Самой сложной оказалась работа с тонколистовыми элементами из нержавеющей стали с жесткими требованиями по точности.

Реакторы, подобные МБИР, строят раз в 50 лет, заметил Никипелов. Он напомнил, что предыдущий исследовательский реактор на быстрых нейтронах БОР-60 начал работать на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) более 50 лет назад.

«За это время происходит колоссальный разрыв между изначальной идеей, технологиями и существующей производственной цепочкой», — подчеркнул ученый.

МБИР тепловой мощностью 150 мегаватт создают на площадке института Росатома НИИАР в Димитровграде Ульяновской области. По плану реактор должны ввести в эксплуатацию во второй половине 2020-х годов. Он обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на следующие полвека.