Стало известно название российского аналога TikTok

ООО «Ритм Медиа», которое входит в состав «Газпром-медиа», зарегистрировало товарный знак Yappy. Одноименное приложение будет похоже на TikTok. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на данные в «СПАРК-Интерфакс».

Уточняется, что приложение Yappy доступно в AppStore, но пока оно работает в режиме закрытого тестирования. Yappy собираются запустить в конце 2021 года. Ежемесячно в бета-тестировании принимают участие около 300 блогеров, заявили в «Газпром-медиа». Сервис разработали на основе приложения «Ямолодец». Последнее «Газпром-медиа» купил в декабре 2020 года.

Целевая аудитория Yappy — люди от 14 до 34 лет, которые увлечены карьерой и саморазвитием. Также для них важны материальный успех и признание, отметили в компании.

Опрошенные газетой эксперты посчитали, что для конкурирования с TikTok российскому приложению понадобится инвестировать в проект миллиарды рублей. Только так удастся привлечь пользователей и авторов.

Ранее глава холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров говорил, что приложение должны запустить в конце осени.