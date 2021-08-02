Стало известно, когда выйдет полная версии игры Encased

Студия Dark Crystal Games назвала дату релиза полной версии ролевой игры Encased. Об этом сообщил сайт inc-news.

В полноценном формате игра появится 7 сентября 2021 года. Ранее в нее можно было поиграть в режиме раннего доступа. Действие Encased разворачивается в альтернативном 1976 году под Куполом. Отмечается, что в полной версии добавлены новые локации и разнообразная атрибутика, а также полностью проработана боевая система.