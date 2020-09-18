Стало известно, когда выйдет бюджетный Xiaomi с 108-мегапиксельной камерой

По словам инсайдеров, устройство могут выпустить под брендом Redmi. Уточняется, что модели Xiaomi MI10, Xiaomi MI10 Pro, Xiaomi MI CC9 Pro получили 108-мегапиксельную камеру. Оптический формат сенсора — 1/1,33 дюйма, а площадь в два раза больше, нежели у датчиков изображения на 48 мегапикселей.