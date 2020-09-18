18 сентября 2020, 17:05
Стало известно, когда выйдет бюджетный Xiaomi с 108-мегапиксельной камерой
В октябре может выйти новый смартфон Xiaomi с камерой на 108-мегапикселей, передает портал «ФедералПресс» со ссылкой на профильные СМИ.
По словам инсайдеров, устройство могут выпустить под брендом Redmi. Уточняется, что модели Xiaomi MI10, Xiaomi MI10 Pro, Xiaomi MI CC9 Pro получили 108-мегапиксельную камеру. Оптический формат сенсора — 1/1,33 дюйма, а площадь в два раза больше, нежели у датчиков изображения на 48 мегапикселей.