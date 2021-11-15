Стало известно, когда в Индию поставят первый полк С-400

Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев уточнил сроки, когда в Индию будет поставлен первый полк систем ПВО С-400. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Все имущество первого полкового комплекта С-400 в Индию будет поставлено в конце 2021 года», — цитирует Михеева RT.

Он обратил внимание на то, что отгрузка стартовала с опережением графика. По его словам, после Нового года российские специалисты приедут в Индию для сдачи техники в местах ее дислокации.