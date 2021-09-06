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    06 сентября 2021, 12:34

    Стало известно, когда стартуют испытания бронемашины класса MRAP

    Артур Блянихов

    Главный конструктор компании «Ремдизель» Игорь Зарахович сообщил, когда начнутся испытания новейшего бронеавтомобиля К-4386 ЗА-СпН. Специалиста процитировал ТАСС.

    «Программа испытаний бронеавтомобиля К-4386 ЗА-СпН начнется в 2022 году», — приводит слова Захаровича RT.

    К-4386 ЗА-СпН — это первый отечественный бронеавтомобиль класса MRAP (бронированный автомобиль с повышенной противоминной защитой), который предназначен для сил спецназначения. Он оснащен движком, мощность которого составляет 350 «лошадок».