Стало известно, когда стартует серийное производство вертолетов Ка-62

«Мы планируем начало серийных поставок Ка-62 на конец 2020 — начало 2021 годов», — цитирует Богинского сайт телеканала «Звезда».

Специалист добавил, что серийные поставки начнутся, как только процесс сертификации подойдет к концу. Он будет вестись параллельно с производством воздушных судов. Сейчас Ка-62 находится на этапе заводских эксплуатационных испытаний. Отмечается, что администрация Приморского края уже заключила «мягкое» соглашение на поставку четырех вертолетов.