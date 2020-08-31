Стало известно, когда появился День блога

По данным телеканала «Мир 24», этот праздник появился в 2005 году. Дата была выбрана после того, как пользователи интернета нашли в слове blog цифры 3108.

Первый блог появился в 1992 году. Американец Тим Бернес-Ли начала выкладывать новости на своей странице.

Сейчас в мире существует около 75 миллионов блогов, из них в России — более двух миллионов.

Ранее в TikTok запустили новый и не самый безопасный челлендж. Блогеры выкладывают видео, где они удаляют родинки в домашних условиях.

Врачи новым челленджем встревожены. Медики предупреждают, что удаление родинок сподручными средствами и людьми без специального образования может привести к серьезным последствиям. Например, к повреждениям кожи, шрамам или инфекциям.

Отмечается, что в некоторых роликах блогеры используют химические вещества или пытаются соскребать родинку с тела. Однако врачи призвали блогеров пользоваться услугами квалифицированных дерматологов, чтобы без последствий удалить с тела родинки.