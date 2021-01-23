Стало известно, когда начнут выдавать цифровые паспорта

Электронные паспорта в форме пластиковых карт начнут выдавать в конце этого года, рассказал первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.

По данным РИА «Новости», паспорт будет представлять из себя пластиковую карточку размером с банковскую. Она будет подключена к мобильному приложению. С его помощью граждане будут получать государственные и коммерческие услуги, а также у каждого будет электронная подпись. Такой документ будет иметь более высокую защиты, чем бумажный паспорт, а при потере его будет легко заблокировать.

Горовой уточнил, что сначала он будет получаться в МВД, а после — в МФЦ. К концу 2021 года также будет разработано дополняющее его мобильное приложение.

По данным агентства Ura.ru, в Госдуму был внесен законопроект об индексации пенсий для работающих пенсионеров. Авторы законопроекта уточнили, что сейчас у неработающих пенсионеров пенсии выше почти в два раза. По их мнению, это является несправедливость по отношению к пенсионерам, которые работают.