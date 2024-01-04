Технологии 04 января 2024, 09:35 Стало известно, какая система РЭБ защищает российских десантников от дронов ВСУ Минобороны: ВДВ применяют комплексы РЭБ «Лесочек» для защиты от дронов ВСУ РИА «Новости»

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Военнослужащие Воздушно-десантных войск России применяют средства радиоэлектронной борьбы «Лесочек» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации Минобороны.

В ведомстве уточнили, что «Лесочек» защищает от дронов-камикадзе и FPV-дронов. В радиусе его действия любой украинский беспилотник падает, потеряв управление и связь с оператором.

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Одним из главных преимущество системы РЭБ является ее компактность. Благодаря этому «Лесочек» можно установить на автомобильную и бронетанковую технику. Таким образом система обеспечивает защиту военнослужащих, транспорта во время движения и в местах стоянки.

В Кремле ранее заявили, что предприятия российского военно-промышленного комплекса с начала спецоперации значительно нарастили объемы выпуска боеприпасов и вооружения. Украинская сторона, напротив, «сдувается», у противника истощаются ресурсы.