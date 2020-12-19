Стало известно, как защитить телефон от слежки по биллингу

Руководитель отдела сетевых технологий группы ИБ-компаний Angara Роман Сычев раскрыл несколько способов защиты телефона от слежки по биллингу. Однако полностью обезопасить себя от мошенников все же не удастся.

Как выяснилось, заказать распечатку звонков и СМС может любой абонент у своего оператора, пишет «Прайм». Также это могут сделать сотрудники телеком-компании, спецслужбы через систему технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и злоумышленники.

«Основные методы киберпреступников в данном случае — социальная инженерия или установка специальных приложений на телефон жертвы. Также возможна утечка данных у самого оператора по вине сотрудников», — сообщил Сычев.

Он также обратил внимание, что некоторые «полуофициальные» приложения способны собирать эту информацию с телефона. Мошенники могут собрать информацию о количестве звонков, получить содержимое сообщений, но все это многое не даст мошенникам.

Эксперт считает, что биллинг может стать проблемой для известных пользователей, когда на них таким образом можно собрать компромат. А еще преступники могут настроить геолокацию и отследить, с какого места совершались звонки.

Чтобы избежать неприятностей, Сычев рекомендует скачивать приложения только в официальных магазинах, во время установки отклонять запрос на доступ к функциям телефона и установить на телефон антивирус.