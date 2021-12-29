Стало известно, как ускорить работу смартфона

Есть несколько способов, которые помогают ускорить работу любого смартфона. Среди самых распространенных — это отключение автозапуска, очистка памяти и сброс до заводских настроек, рассказала «Газете.ru» эксперт компании itel Светлана Муреева.

«Для очистки устройства от системного мусора существуют как встроенные, так и сторонние приложения. Они позволяют в один клик очистить кэш, разгрузить систему от фоновых процессов и избавиться от ненужных файлов, что положительно скажется на скорости работы устройства», — добавила эксперт.

Она отметила, что в телефоне всегда стоит держать свободными несколько гигабайт памяти, чтобы он не подвисал и работал без сбоев. Также важно не ставить живые обои и вовремя обновлять ОС и ПО.

Что касается сброса до заводских настроек, эксперт пояснила, что эта функция полностью очистит память устройства. Обычной такой способ используют те, кто отдает свой смартфон другому владельцу, или когда его работа сильно замедлилась. Именно этот способ оказывает самый быстрый эффект.