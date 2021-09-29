Стало известно, как режим энергосбережения влияет на смартфон

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал владельцам гаджетов, как режим энергосбережения влияет на устройства. По его словам, эта функция помогает продлить время работы телефона, однако часто ей пользоваться нежелательно, сообщила радиостанция Sputnik.

«Режим энергосбережения может негативно повлиять на работу устройства, если у пользователя установлены живые обои и многочисленные виджеты, если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты, аккаунты и различные сервисы. Также режим энергосбережения сильно замедляет беспроводные соединения — это и Bluetooth, и Wi-Fi, и GPS, и мобильный интернет, особенно 4G», — пояснил специалист.

По его словам, нужно держать заряд аккумулятора в диапазоне от 80 до 30% для идеальной работы смартфона. Режим энергосбережения легко настраивается вручную. Можно сделать так, чтобы он включался, когда уровень заряда достигает не более 50 или 60%. Когда телефон будет подключен к зарядному устройству, этот режим отключится автоматически, заключил Кузьменко.